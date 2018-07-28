В России упростили правила получения субсидий на оплату услуг ЖКХ

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). Граждане России будут получать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг по упрощенным правилам. Соответствующий документ, подписанный Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым, опубликован на сайте российского Кабмина.

«Подписанным постановлением в правила внесены изменения, которыми исключаются случаи истребования у граждан справок о составе семьи», — следует из справки к постановлению.

Отмечается, что граждане при подаче заявления о предоставлении субсидии будут самостоятельно декларировать состав своей семьи, при этом уполномоченные органы будут иметь право выборочно проверять достоверность представленных сведений.

Если сведения окажутся недостоверными, соответствующие данные будет направляться в правоохранительные органы и органы соцзащиты, говорится в документе.

Ранее предполагалось, что для получения субсидий на оплату услуг ЖКХ граждане России обязаны были предоставлять справки о составе семьи и документально подтверждать данные о причинах его изменения.