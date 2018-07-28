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Татар-информ

28 июля 2018, 09:31

Происшествия

Нападение на полицейского в Москве попало на видео

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Происшествия

Нападение на полицейского в Москве попало на видео

Инцидент произошел накануне днем недалеко от посольства Словакии.

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). В распоряжение ИА «Татар-информ» попала видеозапись с нападением неизвестного мужчины на полицейского в Москве.

По сообщениям Интерфакс, нападение на полицейского произошло накануне на 1-й Брестской улице недалеко от посольства Словакии.

На кадрах видеозаписи видно, как между полицейским и мужчиной завязалась драка. В какой-то момент злоумышленник достал нож и несколько раз ударил им оппонента. Отогнать нападавшего от полицейского смогли случайные свидетели потасовки.

Полицейских остался жив. Его с ранениями госпитализировали.

Полиция разыскивает нападавшего.
 

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