Нападение на полицейского в Москве попало на видео

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). В распоряжение ИА «Татар-информ» попала видеозапись с нападением неизвестного мужчины на полицейского в Москве.

По сообщениям Интерфакс, нападение на полицейского произошло накануне на 1-й Брестской улице недалеко от посольства Словакии.

На кадрах видеозаписи видно, как между полицейским и мужчиной завязалась драка. В какой-то момент злоумышленник достал нож и несколько раз ударил им оппонента. Отогнать нападавшего от полицейского смогли случайные свидетели потасовки.

Полицейских остался жив. Его с ранениями госпитализировали.

Полиция разыскивает нападавшего.

