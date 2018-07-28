Ученый из КФУ с испанским космологом смоделировали гибель Вселенной

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). Авторами работы, в которой описана возможная гибель Вселенной, стали ученый Казанского федерального университета и Института пространственных исследований Барселоны (Италия) Сергей Одинцов и физик Аристотельского университета Салоников (Греция) Василис Ойконому, сообщает пресс-служба КФУ.



Сергей Одинцов является автором более 500 работ по теории гравитации, космологии и математической физике. Ученый рассказал, что гибель Вселенной была изучена космологами в рамках теории гравитации с использованием метода динамической системы. Ученые выяснили, что за 30 – 60 млн лет до приближения к гибели Вселенная превратится в плазму, а затем исчезнет и плазма.



Одинцов вместе с японскими учеными разработал четыре типа математических моделей гибели Вселенной. Эта классификация пользуется большой популярностью в современном мире.



По одной из версий, Вселенная может погибнуть из-за ускорения: все биологические, физические системы, химические соединения и молекулы просто распадутся.



За современное ускоренное расширение Вселенной отвечает темная энергия, которая занимает около 70 процентов Вселенной. Ее сущность до сих пор остается загадкой для ученых. На грани гибели Вселенная может оказаться приблизительно через 30 – 40 млрд лет, если продолжит расширяться ускоренно.