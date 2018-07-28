В нижнекамском лагере «Зарница» торжественно закрылась четвертая смена

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). В Нижнекамске состоялось торжественное закрытие четвертой смены военно-патриотического лагеря «Зарница-2018», сообщает Нижнекамская автошкола ДОСААФ РТ.

Участники лагеря получили навыки по строевой, тактической подготовке, изучили возможность применения учебного оружия, военно-прикладных видов: автомобильной горной подготовки, познакомились с азами рукопашного боя. Также для курсантов состоялась военизированная эстафета. С большим интересом ребята отнеслись к занятиям и по автоподготовке. Многие из них впервые сели за руль автомобиля и испытали себя в качестве водителя.

В этом году появился гимн лагеря «Зарница», а в следующем году появится и флаг. Многие из подростков провели в лагере не одну смену, а две и более. Подготовка к армии является неотъемлемой частью работы с ребятами в лагере.

Почетной грамотой Нижнекамской автошколы ДОСААФ РТ в номинации «За успешное прохождение автоподготовки во время проведения лагерного сбора «Зарница» и памятными призами награждены Никита Шульга (первый взвод), Константин Петров (второй взвод), Амир Лотфуллин (третий взвод), Гульназ Галиева (четвертый взвод).