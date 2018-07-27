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Татар-информ

28 июля 2018, 10:30

Духовная жизнь

Муфтий РТ объяснил, почему в республике изменилось время намаза

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Духовная жизнь

Муфтий РТ объяснил, почему в республике изменилось время намаза

Фото: Рамиль Гали

В силу географических особенностей РТ белое зарево заката соединяется с белизной утренней зари, и невозможно определить начало ночного намаза.

(Казань, 28 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину объяснил, почему в республике с 5 мая по август изменилось время намаза.

В силу географических особенностей региона белое зарево заката соединяется с белизной утренней зари — то есть на протяжении всей ночи белизна на горизонте не исчезает, и невозможно с помощью астрономических расчетов точно определить начало времени ночного намаза.

«Раньше были споры, что не нужно в таком случае читать молитвы. Но Марджани поставил в этом деле точку, написал великую книгу „Назурат аль-хакк фи фардыйа аль-иша ва ин лям йагыб аш-шафак“, где сказал, что все равно надо читать пятую молитву, и мы должны это делать по ближайшей местности. Для нас это Астраханская область», — отметил Самигуллин.

Ночная молитва наступает в районе 22-23 часов. Утренняя зайдет уже в два, нужно опять проснуться. А человеку, скажем, в семь нужно на работу пойти. Теперь на следующий день она перестает заходить. И в этот момент происходит прыжок, пояснил собеседник агентства. 

«Мы можем оставить в 23 часа, и люди будут мучиться, и мы говорим: „Мы вам хотим сделать легче“. Уже намаз раз не заходит, то его можно прочитать, используя правовое послабление, и прочитать всего лишь через полтора часа. Если там, скажем, вечерняя молитва в 20.30, то уже в 22 часа его можно читать. То есть мы можем сделать так, чтобы людям было понятней, и не менять, и читать в 23 часа. Поэтому происходит прыжок вниз», — продолжил муфтий РТ.

Подробные разъяснения по этому поводу, по словам Самигуллина, можно найти на сайте Духовного управления мусульман РТ.

Полностью интервью можно будет прочитать на сайте sntat.ru. Видеоверсия будет опубликована на канале ИА «Татар-информ» в YouTube. Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители телеканала «Татарстан 24» смогут увидеть в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.

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