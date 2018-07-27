Слушатели Болгарской исламской академии посвятили диссертации татарскому богословию

(Казань, 28 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). Диссертации слушателей Болгарской исламской академии в большей мере основаны на татарском богословии. Об этом муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин рассказал в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».

«Нам это очень интересно. Например, в этом году в Духовном управлении мусульман РТ напечатали десять трудов имама Шигабутдина Марджани. Нам всегда говорили, что это великий историк, великий татарский просветитель и деятель. В первую очередь он был и духовным наставником, имамом мечети. О религиозной составляющей нельзя забывать», — отметил собеседник агентства.

Есть целый пласт книг, которые остались только в рукописях — они никогда не были напечатаны, добавил Самигуллин.

«Их нужно перевести: набрать в „Ворде“, изучить, вообще донести до масс. Мне кажется, это первостепенная задача нашей академии сегодня. Параллельно, конечно, будут и другие темы», — подчеркнул муфтий.

«Мы надеемся, что не за горами первые выпуски академии, когда появятся наши доктора шариатских наук, доктора теологии и т. д. И мы увидим эти труды, весь мир сможет оценить их», — резюмировал Камиль хазрат Самигуллин.

Полностью интервью можно будет прочитать на сайте sntat.ru. Видеоверсия будет опубликована на канале ИА «Татар-информ» в YouTube. Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители телеканала «Татарстан 24» смогут увидеть в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.