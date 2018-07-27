Муфтий РТ: Наши условия по халяль самые жесткие в России

(Казань, 28 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). Условия для выдачи знака соответствия «халяль» в Татарстане — самые жесткие в России. Об этом муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин рассказал в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».

«Я помню, как Йошкар-Ола отказалась от нашего сертификата, потому что мы ставили жесткие условия, чтобы был отдельный цех (для халяльного производства — прим. Т-и)», — отметил собеседник агентства.

Кроме того, есть определенные правила, как резать курицу. Как курицу режут в республике, добавил Самигуллин, не режут нигде.

«Если ошпарка курицы идет более 57 градусов, то поры раскрываются, и эти нечистоты в животе расходятся по порам и влияют на вкусовые качества мяса, и курица тоже считается нечистой. Поэтому было установлено, что не более 57 градусов. Еще у нас была проблема, что курица не умирает рано, мучается долго, — поделился председатель Духовного управления мусульман. — Поэтому мы запретили машины — курица может быть больше, нож попадает в грудь, или же меньше — она нагибает голову и потом живой идет в ошпарку. Это проблема, это уже мертвечина, которая тоже запрещена».

Муфтий отметил, что недавний скандал с халяльной свининой компании «Челны-Мясо» был вызван невежеством, и к ДУМ РТ не имеет никакого отношения.

«Но мы выразили свое недовольство, так как вопрос доверия для нас очень важен, и мы сказали, что у халяльного цеха предприятия, от которого не было проблем, мы изымаем сертификат. Раз вы сделали такую ошибку, мы не можем вам доверять и там, хотя там, мы проверяем железно, нормально», — подчеркнул Камиль Самигуллин.

Полностью интервью можно будет прочитать на сайте sntat.ru. Видеоверсия будет опубликована на канале ИА «Татар-информ» в YouTube. Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители телеканала «Татарстан 24» смогут увидеть в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.