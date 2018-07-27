Камиль хазрат: Приятно видеть пояс по джиу-джитсу, когда он темнеет по мере твоих стараний

(Казань, 28 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). Приятно видеть пояс по джиу-джитсу, когда он темнеет по мере твоих стараний, сказал муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».

«Занимаюсь активно (джиу-джитсу — прим. Т-и). Вот сегодня у нас тоже тренировка. Мне кажется, что любой человек должен каким-то видом спорта заниматься. По сути, это борьба с самим собой. Спорт — это некая борьба со своим эго. Эго не хочет вставать рано, делать пробежку, эго не хочет перенапрягаться. Но не каждый спорт подходит, он не должен вредить твоему здоровью. И не должно быть цели навредить кому-то, то есть во всем должна быть польза», — рассказал муфтий.

По словам Самигуллина, в этом виде спорта его привлекла удобная одежда. Кимоно дисциплинирует человека, а в слишком обтягивающей одежде человек чувствует дискомфорт.

«А когда ты в кимоно, ты так достойно стоишь, тебе очень приятно. Приятно видеть пояс, когда он немножко темнеет по мере твоих стараний, — это тоже некая оценка. Потому что если не будет каких-то баллов, какой-то оценки, пропадает стимул развиваться дальше», — добавил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что мусульманину нельзя бить человека в лицо.

«Есть изречение пророка: „Если придется ударять, то не ударяйте в лицо“. Лицо — это самое достойное, что есть у человека. Можно просто заниматься боксом: бегать, прыгать, прыгать на скакалке — в этом нет проблем. Но можно ли ударять человека в лицо? Нельзя», — отметил Самигуллин.

Полностью интервью можно будет прочитать на сайте sntat.ru. Видеоверсия будет опубликована на канале ИА «Татар-информ» в YouTube. Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители телеканала «Татарстан 24» смогут увидеть в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.