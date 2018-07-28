Муфтий РТ об «Изге Болгар жыены»: Гости отметили, что все прошло на высоком уровне

(Казань, 28 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). По итогам ежегодного съезда «Изге Болгар жыены» гости отметили, что все прошло на высшем уровне. Об этом муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин рассказал в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».

«Не было нареканий — я считаю, это самая лучшая оценка, когда нет критики. Все были довольны», — отметил муфтий.

Он добавил, что на мероприятие приехало много гостей из других стран и регионов России: муфтий Киргизии, муфтий Азербайджана, представители Казахстана, муфтий Чеченской Республики, муфтий Ставропольского края и т. д.

«Мы замечаем довольство людей, когда они видят, что Президент ходит среди них, особенно, когда Минтимер Шарипович (Шаймиев — прим. Т-и) останавливался и разговаривал с ними, никому не отказывал. Даже когда имамы собрались в шахри, мы очень долго ждали, и народ не отпускал его. Мы видели эту любовь — такую любовь не купить, не подделать», — добавил Самигуллин.

Ежегодно можно наблюдать, как мусульмане ходят вокруг камней, оставляют деньги, гладят камни и молятся. По словам Камиля хазрата Самигуллина, подобные явления — «это боль и печаль» и все исходит от незнания религии.

«Мне кажется, должна проводиться особая работа с гидами. Порой бывает, что они хотят привнести какой-то колорит. Мы должны понимать, что все идет от Всевышнего Господа, и все наши мольбы и желания должны быть обращены именно к нему. Поэтому гидов нужно просвещать. Мы готовы всегда прийти, объяснить, подсказать. Не нужно ничего придумывать. Болгар и так богат на события, у него огромная история. Нужно объяснять то, что было на самом деле», — резюмировал муфтий РТ.

Полностью интервью можно будет прочитать на сайте sntat.ru. Видеоверсия будет опубликована на канале ИА «Татар-информ» в YouTube. Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители телеканала «Татарстан 24» смогут увидеть в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.