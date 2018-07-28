В Кукморе состоялся Сабантуй для «особенных» детей

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). В реабилитационном центре «Милосердие» состоялся Сабантуй для детей с ограниченными возможностями здоровья, пишет местная газета «Трудовая слава».



В программу были включены интересные и яркие мероприятия. Дети читали стихотворения, пели песни, исполняли танцы, участвовали в спортивных и народных играх. Их угощали сладостями, выпечкой.

Лейсан Николаева и ее сыновья Тимур и Максим приехали из деревни Киндеркуль. У обоих мальчиков проблемы со зрением. По словам мамы, дети с нетерпением ждали праздника. Они заранее подготовили стихи, выучили песни.



На сегодняшний день в Кукморском районе проживает 253 ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет. Праздник прошел с участием имам-мухтасиба района Радифа хазрата Тимергалиева, начальника районного отдела внутренних дел Рамиля Нургалиева, директора центра Розы Фазлеевой и других.