В Заинске для воспитанников «Дружной семейки» провели мастер-класс по флористике

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). В честь праздника День флориста, который отмечается в России 24 июля, один из цветочных магазинов Заинска провел мастер-класс по флористике для воспитанников детского сада «Дружная семейка», сообщает «Заинск-информ».

Ведущая мастер-класса рассказала детям об особенностях этой профессии. Гульнара Куликова пояснила, что сейчас специалисты не только собирают букеты, но и декорируют интерьеры, различные предметы с помощью цветочных композиций. Профессионалы используют засушенные листья, оригинальные ветки кустарников или деревьев, цветы, мох.

Она отметила, что в большей степени профессия флориста – это творчество, знание и опыт в создании цветочных композиций, букетов, декорирования помещений цветами и растениями.

По словам Гульнары Куликовой, флорист должен многому научиться: знать сорта растений и их особенности, пользоваться инструментом, уметь правильно держать и правильно обрезать цветы, видеть сочетаемость цветов и понимать форму букета.

Дети также поучаствовали в создании цветочной композиции. Малышам показали флористическую губку, которую также называют «пена», «оазис», «пиафлор». Дети сами выбрали цветы и разместили их в «оазисе» под руководством наставника, а затем обернули получившийся букет цветной бумагой и яркими лентами.