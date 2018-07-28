В Татарстане готовы платить хорошему «пиарщику» 300 тыс. рублей ежемесячно

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). Эксперты HeadHunter проанализировали направление PR в Татарстане ко Дню PR-специалиста, который отмечается в ближайшие выходные. Самым дорогим предложением этого года стала вакансия PR-менеджера с окладом в 300 тысяч рублей.



Направление PR в Татарстане входит в десятку самых популярных сфер. За последний год работодатели республики разместили десять тысяч вакансий для специалистов PR и маркетинга. И рост числа в данной сфере составил почти 30 процентов.



Среди соискателей этой профессии – в основном женщины. Лишь 20 процентов мужчин ищет работу в этой сфере.



68 процентов работодателей ищут кандидатов с опытом от одного года до трех лет. Требование оправдывает заработная плата: больше половины размещенных вакансий с размером оклада свыше 25 000 рублей. Эта сумма вполне отвечает ожиданиям соискателей: 44 процента рассчитывают на соответствующую зарплату.