На фестивале «Рудник» в Свияжске в мастерских театра и кино обучатся 35 студентов

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). Во время фестиваля «Рудник», который пройдет с 30 июля по 5 августа в Свияжске, в двух школах будут обучаться 35 студентов, сообщает оргкомитет фестиваля.



Возглавят Школу документальной анимации театральный и анимационный критик Дина Годер и сценарист и драматург Александр Родионов. Занятия будут разделяться на лекционные и практические, при этом практические занятия Школы будут строиться на результатах исследовательской экспедиции в Свияжск: документальных историях, рассказанных жителями острова об их опыте жизни в Свияжске.



Школа документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова каждый год участвует в работе летних мастерских документального кино — именно такая мастерская пройдет на «Руднике». Участники мастерской узнают, как снять свой первый фильм, как не бояться быть одновременно автором, режиссером, оператором, звукооператором, монтажером, что такое язык документального кино и что такое «зона змеи».

Зрители «Рудника» смогут увидеть результаты работ студентов 5 августа в 18:30.



Также в рамках фестиваля будут проводиться различные лекции и мастер-классы. Зрители увидят выступление Марины Разбежкиной, сценариста и телеведущей Дуни Смирновой, голландского режиссера Гвидо Хендрикса и других.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на кинофестивале «Рудник» в Свияжске состоится показ 12 фильмов.