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Татар-информ

28 июля 2018, 01:02

Общество

«Мужественные люди» Нижнекамска сразились в гонках на колясках и сплясали «яблочко»

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Общество

«Мужественные люди» Нижнекамска сразились в гонках на колясках и сплясали «яблочко»

Фото: e-nkama.ru

Люди с ограниченными возможностями приняли участие в ежегодной спартакиаде.

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). В Нижнекамске, в многофункциональном зале «Ярыш», состоялась спартакиада людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Спартакиада прошла в 22-й раз. Перед началом турнира выступили звезды нижнекамской эстрады, а затем их место заняли «мужественные люди». Некоторые из них выступили с композициями, а другие в преддверии Дня военно-морского флота решили станцевать «яблочко».



В спартакиаде приняли участие больше сотни «особенных» спортсменов. Попробовать свои силы они могли в пяти видах спорта. Участники боролись за победу в игре в шашках, армрестлинге и других. Не остались в стороне и колясочники: соревнования для них прошли в рамках заездов. Проехать дистанцию надо было максимально быстро, но при этом не задеть кегли.

Ежегодная спартакиада является отборным этапом на чемпионат Татарстана по легкой атлетике, который пройдет 11 августа. Лучшие спортсмены представят Нижнекамск.

 

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