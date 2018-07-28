Плавательный бассейн «Сула» в Пестрецах откроется 6 августа

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). В Пестрецах состоится торжественное открытие плавательного бассейна «Сула», построенного по республиканской программе, пишет газета «Вперед».



СМИ не раз писали о строительстве этого бассейна. Открытие «Сулы» было намечено на март этого года, и, наконец, учреждение распахнет свои двери для пестречинцев 6 августа.



В связи с открытием бассейна 6 августа в 15.00 будет временно ограничено движение по улице Молодежная, дом 3, детский сад «Колокольчик» – улице Гаврилова, Детский городок.



Спортивный объект находится возле Пестречинской школы № 1. В здании располагается бассейн для взрослых на четыре дорожки с чашей 25 на 8,5 метра и детский с чашей 10 на 6 метров.