Альберт Каримов поздравил работников торговой сферы с профессиональным праздником

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). Заместитель Премьер-министра РТ, министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов поздравил работников торговой сферы и ветеранов отрасли с Днем работников торговли.

Каримов отметил, что сфера торговли и рынок потребительских услуг являются одним из локомотивов экономического развития региона, и Татарстан входит в число регионов-лидеров по объемам оборота розничной торговли. По его словам, на благо миллионов граждан в республике успешно работают более 17 тыс. предприятий.

«Из года в год вы постоянно наращиваете объемы товарооборота, применяете в своей работе новые прогрессивные технологии, все полнее удовлетворяя потребности населения в качественных товарах, приближая показатели отрасли к международным стандартам», — сказал министр.

От четкой, организованной и эффективной работы, профессионализма, тактичности и чуткости продавцов зависит во многом настроение и самочувствие татарстанцев, добавил он.

Глава ведомства пожелал работникам торговли крепкого здоровья, семейного благополучия, коммерческого успеха, деловой инициативы, стабильности и уверенности в завтрашнем дне.