(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Сегодня в 21.24 по московскому времени началось самое длинное лунное затмение XXI века, сообщают «Известия».

Явление будет длиться до 1.19 по московскому времени, а его полную фазу можно будет увидеть с 22.30 по 00.13 по московскому времени. В это время спутник Земли окрасится в кровавый цвет.

Всего в двадцать первом веке произойдет 225 лунных затмений, из которых только 85 будут полными.

Также сегодня произойдет великое противостояние Марса. В этот момент Земля пройдет между Красной планетой и Солнцем так, что два небесных тела будут на максимально приближенном друг к другу расстоянии. Марс в это время будет сиять ярче Венеры и Юпитера.