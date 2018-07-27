Россия поставила первые партии говядины в Турцию

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Россия поставила первые партии говядины на турецкий рынок, сообщает RT со ссылкой на вице-премьера Алексея Гордеева.

Как рассказал Гордеев, уже есть прямые заявки из Турции и из других стран Ближнего Востока.

Также он выразил надежду на то, что для поставок откроется китайский рынок.

Вице-премьер отметил, что на сегодняшний день стоит задача в течение шести лет «увеличить поставки мясной продукции на экспорт до 1 млн т».

Ранее глава России Владимир Путин пошутил, что пойдет в ресторан с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом тогда, когда на турецкий рынок начнет поставляться российская мясная продукция.