В Турции перезахоронили останки русского офицера

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). В Турции перезахоронили останки офицера российской армии XIX века подполковника Карла Ржепецкого, сообщает RT со ссылкой на пресс-атташе Генерального консульства России в Трабзоне Санана Мамедова.

Останки, обнаруженные при строительстве дома в Ардагане, перезахоронили на христианском кладбище.

В апреле прошлого года во время строительства дома в провинции Ардаган рабочие обнаружили гроб с останками. Специалисты двух стран смогли установить личность похороненного человека. Им оказался подполковник Карл Ржепецкий, скончавшийся в XIX веке.