В МИД РФ предостерегли США от космической гонки вооружений

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Министерство иностранных дел РФ предостерегли Вашингтон от космической гонки вооружений, сообщает РБК.

В Москве выразили обеспокоенность тем, что палата представителей американского Конгресса одобрила оборонный бюджет на следующий год, в котором также есть пункт о создании космического базирования для перехвата баллистических ракет.

Как заявили в МИД России, такая подготовка является еще одним шагом к реализации задачи по обеспечению «американского доминирования в космосе». В ведомстве подчеркнули, что вооруженное противостояние в космосе будет иметь «пагубное воздействие», и напомнили, что в середине двадцатого века США уже развязали гонку ядерных вооружений. Последствия такой гонки мир все еще не может ликвидировать.

Россия выступает за использование космоса «в исключительно мирных целях», что было подтверждено в декларации саммита стран БРИКС, который прошел в Йоханнесбурге, и соглашении между РФ и Китаем о предотвращении размещения оружия в космосе.

В июне этого года глава США Дональд Трамп поручил Пентагону создать американские военно-космические силы. В том же месяце Сенат Конгресса Соединенных Штатов принял законопроект об оборонном бюджете на следующий год. 25 июля комитет палаты представителей Конгресса одобрил данный проект.