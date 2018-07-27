Израильский футболист отказал «Рубину»

(27 июля, Казань, «Татар-информ»). По сообщению израильского интернет-портала «Спорт-5», форвард Диа Саба и его агенты решили отказаться от подписания трехгодичного контракта с казанским «Рубином», сообщает «Спорт-Экспресс».

Утверждается, что израильтянин и его представители не согласились с контрактным пунктом, который позволяет «Рубину» расторгнуть соглашение в течение нескольких месяцев за минимальную компенсацию. Израильский портал также добавил, что казанский клуб отверг требование Сабы гарантировать ему повышение зарплаты по истечении каждого игрового сезона. Кроме того, игрока и его агентов смутила информация о финансовых проблемах «Рубина».

Диа Саба успел на этой неделе побывать в Казани, где он прошел медосмотр, встретился с представителями «Рубина», познакомился с городом. Ранее сообщалось, что «Рубин» предложил 25-летнему игроку контракт на три года на общую сумму в 1,8 миллиона евро. Нынешний клуб Саба, «Маккаби» (Нетания), также получил бы в случае заключения сделки 1,8 миллиона евро.

В минувшем сезоне на чемпионате Израиля Саба стал лучшим бомбардиром, забив 22 гола и сделав 4 голевых передачи. Трансферная стоимость игрока по данным transfermarkt.de составляет 200 тыс. евро. Четыре года назад «Маккаби» (Петах-Тиква) продал Сабу «Маккаби» (Нетания) за 50 тыс. евро. В активе полузащитника один матч за национальную сборную Израиля в марте нынешнего года.