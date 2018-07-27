СМИ ознакомились с ходом капремонта сельхозобъектов Арского района

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Представители СМИ ознакомились с ходом капремонта двух сельскохозяйственных объектов Арского района, сообщает пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан. В рамках пресс-тура делегация посетила коровник на сто голов в деревне Верхние Верези и крытый зерноток в селе Смак-Корса.

Благодаря поддержке Президента РТ Рустама Минниханова с 2014 года в республике реализуется программа капремонта коровников и строительство силосно-сенажных траншей.

С 2015 года для обеспечения качественного хранения овощей также реализуется программа капремонта овощекартофелехранилищ.

В 2018 стартовала программа капремонта зернотоковых хозяйств для улучшения условий хранения зерновых. Всего запланировано отремонтировать 128 единиц.

В рамках программы уже отремонтированы 1171 коровник, 539 силосно-сенажных траншей, 91 овощекартофелехранилище.