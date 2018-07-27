Поклонская извинилась перед Пушкиной и Родниной

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская в социальной сети «ВКонтакте» ответила на критику своих коллег Оксаны Пушкиной и Ирины Родниной в свой адрес.

«Уважаемая Оксана Викторовна и Ирина Константиновна, простите за неудобства, которые вам пришлось пережить и которые вы, очевидно, всё ещё переживаете в связи с вхождением Крыма в состав России. Невольно наблюдаю за перманентным вашим раздражением в мой адрес и давно хочу у вас за это прощение попросить», – написала Поклонская.

Она отметила, что ни перед кем не бахвалилась своей работой на посту прокурора Крыма и приобретенным опытом. «Оценка ему - вынесенный мне "Правым сектором" смертный приговор, который они хотят исполнить в любой подходящий для этого момент, а также приговор, который вот-вот состоится, только уже украинского суда в г. Киеве», – отметила депутат.

В заключение Поклонская посоветовала каждому заниматься своим делом.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Поклонская отказалась сдавать депутатский мандат.