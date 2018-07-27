Европейская олимпиада по информатике EJOI собрала в Иннополисе 80 юных программистов

(Иннополис, 27 июля, «Татар-информ», Лилия Чанышева). В Университете Иннополис торжественно открылась Европейская олимпиада по информатике для юниоров EJOI. Во вторых в истории европейских соревнованиях для юниоров принимают участие более 80 юных программистов из 21 страны.

«Я рад поприветствовать всех участников, организаторов, а также представителей международного сообщества, специализирующихся на информационных технологиях. Более 80 программистов из 21 страны принимают участие в этом замечательном событии», — сказал министр связи РТ Роман Шайхутдинов на церемонии открытия олимпиады.

В церемонии также приняли участие заместитель министра образования и науки РТ Наталья Гречанникова и глава ИТ-вуза Кирилл Семенихин.

«Вы интеллектуальная элита своих стран. Мы гордимся вами и рады тому, что вы присутствуете на олимпиаде в Республике Татарстан. За вами будущее. Вы профессионалы в той области, за которой стоит будущее в развитии общества», — отметила Гречанникова.

Перед юными программистами выступили чирлидеры и футбольные фристайлеры.

Как рассказал генсекретарь EJOI-2018 Динар Гумиров, олимпиада рассчитана на школьников до 15 лет. Он почеркнул, что олимпиада среди юниоров готовит школьников к Международной олимпиаде по информатике.

«Команда каждой страны состоит из четырех школьников и двух руководителей. Олимпиада состоит из трех туров. Первый тур является пробным. По сумме баллов двух последующих туров определятся победители, которые получат золотую, серебряную и бронзовую медаль», — отметил Гумиров.

Россию на олимпиаде представляют восемь участников из Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области. Школьники показали лучшие результаты на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по информатике и на отборочных турах на сборах.

Гумиров выразил надежду на то, что в следующем году в Европейской олимпиаде по информатике примут участие и представители Татарстана. Он напомнил, что в прошлом году в столице Болгарии россияне выиграли три золотые и одну серебряную медали, после чего оргкомитет олимпиады и лидеры делегаций европейских стран поддержали заявку Университета Иннополис на проведение EJOI-2018 в российском ИТ-вузе.

Участник из России Константин Фролов отметил, что пройти на олимпиаду ему «помогли упорство и труд». Восьмиклассник рассказал, что, готовясь к олимпиаде, он решал задачи по 5-6 часов в день. По его словам, он впервые принимает участие в олимпиаде международного уровня.

Европейская олимпиада по информатике EJOI (European Junior Olympiad in Informatics) — соревнование программистов возрастом до 15 лет. Она включает в себя пробный и два основных тура. Участникам предстоит решить задачи на языке С++ или Java. К участию приглашены команды стран-членов Совета Европы. Каждую команду представляют два руководителя и четыре школьника, которые отбираются по результатам национальных соревнований.

В EJOI-2018 принимают участие представители Армении, Азербайджана, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Венгрии, Греции, Кипра, Латвии, Литвы, Македонии, Молдовы, Польши, Румынии, России, Сербии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии и Эстонии.