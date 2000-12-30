(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). 5 августа по Казани снова проедет мобильный пункт приема вторсырья и одежды, сообщает пресс-служба мэрии.

Мобильный пункт будет передвигаться по районам Казани с 10.15 до 18.00, собирая макулатуру, ненужную одежду, пластик, мелкую нерабочую технику, сломанные велосипеды, нерабочие настенные часы и многое другое.

Маршрут мобильного пункта будет пролегать следующим образом:

10.15-11.00 — Кировский район (парк им.Петрова);

11.30-12.00 — Московский район (парк им.Урицкого);

12.15-13.00 — Авиастроительный район (парк «Крылья Советов», рядом с ДК Ленина);

13.30-14.00 — Ново-Савиновский район (парк Победы);

14.20-15.00 — Вахитовский район (Лядской садик);

16.20-17.00 — Советский район (Казанский ипподром, со стороны пр.Камалеева);

17.30-18.00 — Приволжский район (сквер Славы, рядом с выходом метро «Проспект Победы»).

С подробной инструкцией по сортировке отходов можно ознакомиться в социальных сетях.