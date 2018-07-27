Марат Ахметов потребовал ежедневно проверять комбайны перед выходом в поле

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Аграрии Татарстана должные ежедневно перед выходом в поле проверять свои зерновые комбайны. Об этом на семинаре-совещании в Заинском районе республики заявил вице-премьер – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов, сообщает пресс-служба ведомства.

Глава Минсельхозпрода региона обратил внимание участников мероприятия на то, что жаркая погода и недостаток осадков ускорили созревание хлебов. При этом он выразил уверенность в способности аграриев республики к мобилизации и потребовал, чтобы уборка урожая велась без потери зерна.

Кроме того, Марат Ахметов предложил оплачивать работу ветеранов, чтобы они помогали во время страды, и рекомендовал своим заместителям и главам профильных учреждений контролировать проведение уборочной кампании в проблемных районах.

Согласно данным на 27 июля, в Татарстане уборка урожая зерновых культур ведется уже в 31 районе. Обмолочены почти 28 тыс. га, собраны 90,6 тыс. т зерна. При этом средняя урожайность зерновых по республике составляет 32,3 ц/га.

Жаркая погода стимулирует присоединяться к уборочным работам и остальные районы – в день колосья теряют от 5 до 6 процентов влаги.