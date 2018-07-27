(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). В Казани выбрали «Автоледи-2018», сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции.

Сегодня в Казани прошел отборочный этап ежегодного республиканского конкурса «Автоледи-2018». Представительницы прекрасной половины человечества боролись за почетный титул в двух этапах. Дамы доказывали свое знание ПДД и оттачивали водительское мастерство на площадке.

Первое место по праву заняла Камиля Мухаметзянова. На вторую ступень пьедестала поднялась Алиса Насырова, а «бронзу» получила Миляуша Исмагилова.

Участницам вручили дипломы, кубки и ценные подарки. Теперь победительница и призеры соревнований будут отстаивать честь Казани в финале республиканских соревнований, который пройдет 15 августа.