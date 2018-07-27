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27 июля 2018, 18:14

Спорт

Женская сборная России победила Вьетнам в матче ЧМ по пляжному гандболу в Казани

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Спорт

Женская сборная России победила Вьетнам в матче ЧМ по пляжному гандболу в Казани

Фото: Ильнар Тухбатов

В шести матчах турнира россиянки потерпели лишь одно поражение и вышли в четвертьфинал.

(Казань, 27 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Женская сборная России по пляжному гандболу в заключительном матче основного раунда чемпионата мира в Казани обыграла Вьетнам со счетом 2:0.

К заключительному дню предварительной стадии российские девушки, как и мужчины, уже обеспечили себе путевку в четвертьфинал. Завершать основной этап россиянкам предстояло матчем против команды Вьетнама — дебютанта чемпионатов мира.

Первый сет хозяева турнира провели уверенно, не дав усомниться в своем превосходстве: подопечные Виталия Волынченко завершили игровой отрезок с преимуществом в 14 очков. Главным было не расклеиться после перерыва, как мужская российская команда ранее — после удачного первого периода в матче против Омана россияне отдали второй сет и уступили в серии буллитов.

Концентрации российские девушки не потеряли — уже к четвёртой минуте они организовали двукратный перевес в счете (12:6). Вьетнамки в середине периода еще и получили красную карточку, которая свела к минимуму их шансы на успешный исход матча. Хозяева площадки грамотно довели игру до победы и заняли второе место в своей группе.

Пляжный гандбол, чемпионат мира. Основной раунд. Женщины, группа II.
Россия — Вьетнам — 2:0 (22:8, 24:16)

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