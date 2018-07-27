Комбайнеров в Татарстане оценят по районному рейтингу

(Казань, 27 июля, «Татар-информ», Чулпан Шакирова). Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ продолжит практику материального поощрения комбайнеров, намолотивших самое большое количество зерна по итогам уборочной кампании. Впервые конкурс среди комбайнеров проходил в прошлом году. В этом году условия конкурса и требования будут немного изменены, сообщил глава Минсельхозпрода РТ Марат Ахметов во ходе семинара в Заинском районе республики.

«В этом году конкурс среди комбайнеров будет проходить немного по-другому. Вчера мне мой заместитель Николай Титов показал первый рабочий макет. Сегодня он разрабатывается вместе с экономистами. Фонд конкурса и в этом году сохранили в объеме 20 млн рублей. Правда, его нам предстоит согласовать с Президентом. Но я надеюсь, он не откажет. Потому что в прошлом году эффект от конкурса был сильный», — сказал министр.

По словам Марата Ахметова, в этом году победители будут определяться по республиканскому и районному рейтингам.

«В прошлом году мы наградили 200 передовиков, каждый получил премию в объеме 100 тысяч рублей. Однако получилось так, что из некоторых районов в республиканский рейтинг не попал ни один комбайнер. Поэтому в нынешнем году решили сделать районные рейтинги, в этом случае из каждого района по 4-5 человек получат премии, в зависимости от показанных ими результатов», — пояснил Марат Ахметов.

По словам министра, количество премий в этом году решено увеличить — их будет 290, однако размеры вознаграждений будут уменьшены.

«Попавшим в республиканский рейтинг комбайнерам будет выдана премия в размере 50 тысяч рублей. Да, возможно, кому-то будет обидно, ведь в прошлом году сумма составляла 100 тысяч. Но я не могу просить у Президента больше двух миллионов. Победитель районного рейтинга получит 30 тысяч рублей. Ни один район без премии не останется. Это станет большим стимулом для более качественного и быстрого выполнения хлебоуборочных работ», — резюмировал министр.