Из-за Дня физкультурника в центре Казани ограничат движение транспорта

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). В центре Казани из-за праздничных мероприятий по случаю Всероссийского дня физкультурника 11 августа на время ограничат движение транспорта. Об этом со ссылкой на соответствующее постановление исполкома города сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение движения затронет парковочную площадку, прилегающую к Центральному стадиону. На нее будет закрыт заезд с Кремлевской набережной, улицы Ташаяк и площади Тысячелетия.

Движение будет ограничено с 8 до 16 часов, отмечается в сообщении.