В Билярске состоялось открытие смены для лидеров школьного движения

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Сегодня, 27 июля, в Билярске Алексеевского района состоялось торжественное открытие пятой смены Leaders Biler Forum для лидеров ученических самоуправлений, сообщает Министерство образования и науки РТ.



Впервые в истории на мероприятии собрались более тысячи лидеров «Российского движения школьников», представляющих 610 образовательных организаций. Параллельно на форуме проходит образовательная сессия для педагогов республики.



Смена будет проходить в течение пяти дней. Во время нее участники познакомятся со Всероссийскими и республиканскими ведущими проектами и конкурсами Российского движения школьников.



Активисты примут участие в национальных играх серии «Сокровищница Татарстана», КВН, турнирах по настольным и интеллектуальным играм, тематических квестах и музыкальных вечерах.