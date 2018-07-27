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Татар-информ

27 июля 2018, 18:08

Культура

Сергей Лаврентьев поделился впечатлениями от «Байгала» во время работы на «Кинотавре»

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Культура

Сергей Лаврентьев поделился впечатлениями от «Байгала» во время работы на «Кинотавре»

Фото: Рамиль Гали

Киновед назвал татарстанский фильм одним из своих самых хороших кинематографических впечатлений сезона.

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Известный российский киновед, председатель отборочной комиссии, программный директор Казанского международного фестиваля мусульманского кино, академик Российской академии киноискусства «Ника» Сергей Лаврентьев поделился своими впечатлениями от фильма татарстанского режиссера Ильдара Ягафарова «Байгал». Картину Лаврентьев увидел во время отбора работ на фестиваль «Кинотавр». Киновед назвал татарстанский фильм одним из своих самых хороших кинематографических впечатлений сезона.

«„Байгал“ — одно из моих самых приятных кинематографических хороших этого сезона. Я работаю в отборочной комиссии „Кинотавра“, где я смотрел 81 русский фильм в этом году. Там было много всего разного. „Байгал“ мне показался очень свежим, наполненным изнутри, интересным визуально. В нем есть подобная японскому кино медитативность, вдруг она проявилась здесь, причем на татарском материале. На мой взгляд, это та картина, благодаря которой люди в других регионах чувствуют нацию, которая произвела эту картину. Есть такие фильмы: когда появился „Росемон“ Куросавы, весь мир изошелся интересом не только к японскому кино, но и к Японии вообще. Если бы прокат сейчас был таким, каким он был в начале 50-х годов, эта картина могла бы совершенно спокойно заинтересовать людей и в других регионах России, и за ее пределами», — пояснил специалист.

Сценарий «Байгала» был создан на основе пьесы татарстанского драматурга Мансура Гилязова. В центре сюжета — судьба главного героя Галимжана, который долгие годы проживает в одиночестве в небольшом обветшалом домике на окраине татарской деревни. Много лет назад в Казани у Галимжана было все: любимое дело, любимая женщина и мечты. Только в погоне за грезами он потерял почти все, что имел.

Сейчас персонаж влачит жалкое существование. Набив шишки в большом мире, Галимжан прячется от него в небольшой деревушке. Старому рыбаку едва хватает улова на то, чтобы прокормить себя, но судьба ставит перед ним неожиданную и, казалось бы, невыполнимую задачу. Сын главного героя, которого он не видел более 30 лет, попадает в беду: по стечению обстоятельств он оказывается под следствием, его помещают в СИЗО. Ему необходима крупная сумма денег, которую просто не в состоянии найти Галимжан. После нескольких неудачных попыток выкарабкаться он впадает в отчаянье, сознавая неотвратимость беды, настигшей сына, и всю тщетность своих попыток что-либо изменить.

В этот самый момент в реалистическую историю вмешивается фантастическая линия, эхо которой можно проследить с самого начала фильма в виде легенды о волшебной рыбе Байгал, обитающей в Волге. Фактически Байгал — это белуга. По преданиям, она приносила счастье тому, кто ее поймает. В фильме Ягафарова, по его собственному признанию, Байгал — это рука Бога. Это существо, которое появляется в самые исключительные моменты, когда человек упирается в стену и ему нужно помочь. В картине звучит мысль о неизбежности хода вещей, принятии судьбы, необходимости веры.

Подробнее о фильме «Байгал» можно узнать в обзорном материале «Татар-информ».

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