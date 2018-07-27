Мотокросс на Кубок ДОСААФ РТ пройдет 29 июля в Татарстане

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). В воскресенье, 30 июля, на мотодроме «Высокая Гора» в районе трассы М7 и поселка Научный Городок состоится мотоциклетный кросс на Кубок ДОСААФ РТ. Об этом сообщает пресс-служба ДОСААФ республики.

Состязания в лично-командном зачете организуют ДОСААФ Татарстана и Федерация мотоспорта региона. Их участниками станут как профессионалы, так и любители. Помимо сугубо спортивных целей мероприятие должно поспособствовать пропаганде здорового образа жизни и воспитанию патриотизма среди молодежи, надеются организаторы.

Торжественное открытие соревнований назначено на 11 часов 29 июля.