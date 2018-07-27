ЦИК может отказать в проведении референдума по повышению пенсионного возраста

Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Центральная избирательная комиссия РФ может признать вопрос КПРФ о проведении всероссийского референдума по повышению пенсионного возраста не соответствующим требованию закона. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Коммунисты предложили для проведения референдума вопрос: «Согласны ли вы с тем, что в РФ возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?».

Секретарь ЦИКа Майя Гришина пояснила, что суть претензий к формулировке вопроса заключается в неоднозначности термина «страховая пенсия по старости», что нарушает ч. 7 ст. 6 закона «О референдуме РФ».

Председатель ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что речь идет не о правомерности проведения референдума, а только о формулировке вопроса.