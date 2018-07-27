Россияне проиграли Оману на ЧМ по пляжному гандболу в Казани

(Казань, 27 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Сборная России по пляжному гандболу уступила в заключительном матче основного раунда чемпионата мира в Казани команде Омана в серии буллитов. В своей группе россияне заняли второе место и сыграют в четвертьфинале против сборной Венгрии.

Российские мужчины обеспечили себе путевку в плей-офф накануне, обыграв Катар в серии буллитов. Однако итоговое место хозяев в группе II основного раунда и будущий соперник по четвертьфиналу зависели именно от поединка против сборной Омана. В первом периоде сборная России не испытала никаких проблем, обыграв гандболистов из Омана с двукратным преимуществом в счете (24:12). Ближе к концу игрового отрезка, когда результат уже не вызывал сомнений, тренерский штаб российской команды дал поиграть тем, кто обычно не так часто появляется на площадке.

На старте второго периода несколько ошибок россиян в атаке подарили преимущество сборной Омана, за которое соперник россиян впоследствии держался всеми силами. Хозяева сумели лишь приблизиться в счете, но из-за ошибок и потерь догнать Оман и одержать уверенную победу им не удалось.

Лучшего в этом противостоянии предстояло определить в серии буллитов — уже пятый матч россиян из шести завершался штрафными бросками. В четырех предыдущих играх подопечные Владимира Полетаева лишь однажды проиграли в серии буллитов шведам, выиграв с помощью штрафных у США, Дании и Катара.

Серия для российской команды началась хуже некуда — бросок Евгения Свестулы парировал голкипер, а Егор Кочура и вовсе бросил мимо ворот. Партнеров выручили вратари: Антон Заболотский и Павел Кияшко по разу отразили броски соперника. Следующий промах с любой стороны становился решающим, и напряжение возросло до предела. Этот самый промахнулся допустили россияне — Герман Манукол бросил во вратаря и подарил победу сборной Омана. Россияне, несмотря на поражение, вышли в четвертьфинал чемпионата мира — там их соперником станет сборная Венгрии.

Пляжный гандбол, чемпионат мира. Основной раунд. Мужчины, группа II.

Оман — Россия — 2:1 (12:24, 16:15, 11:10).

Казань, Центр пляжных видов спорта.