На проведение автомотошоу Kazan City Racing потратят 15,1 миллиона рублей

(Казань, 27 июля, «Татар-информ», Инсаф Гилемханов). Министерство по делам молодежи и спорту Татарстана выделило 15,1 млн рублей на проведение автомотошоу Kazan City Racing, которое будет организовано в Казани 30 августа в честь Дня города. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Согласно условиям тендера, выделенные денежные средства будут потрачены на предоставление и установку оборудования, ограждений и основных построек трассы, организацию питания, техническое обеспечение мероприятия, брендирование события, размещение и транспортное обслуживание гонщиков и персонала, оказание контрольно-распорядительных услуг и организацию инфраструктуры площадки.

Техническим исполнителем по организации и проведению выступает ООО «ПК».

Kazan City Racing – это грандиозное по своей программе и масштабу автомобильное шоу, участие в котором принимают звезды автоспорта. Оно будет организовано на казанской площади Тысячелетия. Начнется мероприятие в 13.00.

ООО «ПК» зарегистрировано в 2014 году. Основным видом деятельности компании является «деятельность в области исполнительских искусств».