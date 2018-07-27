«Ростех» даст «Шанс» на спасение с высоток

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Российская государственная корпорация «Ростех» разработала и продемонстрировала работу новой индивидуальной парашютной системы для эвакуации людей из высотных зданий «Шанс». Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Работа системы была показана во Владимирской области на аэродроме «Киржач» в ходе открытия нового парашютного завода. Использование разработки не требует специальной подготовки, так как парашют сам раскрывается на необходимой высоте.

«Шанс» предназначен для безопасной эвакуации с высоты девятиэтажного дома и выше. На данный момент система может использоваться для безопасного спуска человека весом от 50 до 120 кг, сама же она весит почти 5 кг.