Александр Головин перешел из ЦСКА в «Монако»

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Российский полузащитник Александр Головин перешел из московского ЦСКА в «Монако», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу армейского клуба.

Согласно контракту, Головин, который уже прошел медосмотр, проведет в европейском клубе ближайшие пять лет. Сумма трансфера станет рекордной в истории армейцев, однако конкретные цифры не называются.

На 22-летнего полузащитника претендовали сразу несколько клубов, но «Монако» предложил лучшие условия для дальнейшего развития Головина.

Сам футболист отметил, что переход в новый клуб станет для него и новым вызовом. Он будет играть в «Монако» под привычным 17-м номером, как в ЦСКА и сборной России.

За ЦСКА Головин сыграл 113 матчей, в которых забил 13 голов, в составе клуба он становился чемпионом России в сезоне 2015/2016. За сборную России он провел 23 матча и забил 3 гола.