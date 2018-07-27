В Казани стартовал третий этап велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme 2018

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). От Спасской башни Казанского Кремля начался третий этап велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme 2018, лидером которой после двух этапов является спортсмен из России Владимир Гусев. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

На третьем этапе шесть участников соревнования преодолеют расстояние в 693 км до Перми. Российский велогонщик на данный момент опережает со своим результатом 20 часов 48 минут двух ближайших преследователей – Пьера Бишоффа (20 часов 51 минута) и Микаэля Кнудсена (20 часов 58 минут).

Дальнейший маршрут спортсменов пройдет через Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Томск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Благовещенск, Хабаровск и завершится 17 августа во Владивостоке.

Red Bull Trans-Siberian Extreme – это ежегодная, самая протяженная в мире ультрамарафонская шоссейная этапная гонка, которая в этом году состоит из 15 этапов и будет продолжаться 25 дней.