Форум «Дни татарской молодежи» объединил 150 участников со всей России и зарубежья

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). XXVIII Международный молодежный форум «Дни татарской молодежи» объединил 150 юношей и девушек из 32 регионов России, а также из Франции и Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан.

В торжественной церемонии закрытия в историческом парке «Россия — Моя история» приняли участие почетные гости.

Начальник Управления по реализации национальной политики Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Данил Мустафин подчеркнул, что татарская молодежь вносит огромный вклад в сохранение родного языка и культуры.

Заместитель министра по делам молодежи и спорту РТ Рустам Гарифуллин пожелал делегатам сохранить не только знания, приобретенные на форуме, но и дружбу.

Руководитель аппарата Федеральной национально-культурной автономии татар Миляуша Шарапова напомнила, что «Дни татарской молодежи» проводятся в 28 раз, и это доказывает их значимость.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что участники XXVIII Международного молодежного форума на теплоходе «Борис Полевой» посетят Ульяновск, Самару, Болгар и Казань.