Представители московских НКО оценили внимание Татарстана к социальному предпринимательству

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Представители 15 московских некоммерческих организаций (НКО), направленные в Казань на стажировку для обмена опытом, остались довольны вниманием Татарстана к социальному предпринимательству и активному развитию некоммерческого сектора, сообщает пресс-служба отдела информационной поддержки Комитета общественных связей Москвы.

Стажировка столичных гостей началась 25 июля. Уже на следующий день московская делегация познакомилась с Центром инноваций социальной сферы, который поддерживает социально ориентированные НКО и социально значимые предпринимательские проекты, где поделилась с коллегами из Казани своим опытом организации финансирования некоммерческих организаций.

В свою очередь, казанцы дарили москвичам идеи. Как рассказали в пресс-службе, настоящим открытием для них стал проект «Кидспейс» казанского фонда «День добрых дел», где юные посетители города могут на собственном опыте узнать, что значит быть добровольцем, помогать другим и системно делать добрые дела.

27 июля представители НКО посетили РЦ «Логос», на базе которого реализуются проекты фонда «Альпари», узнали о проекте «Коробка малыша» и результатах внедрения в Казани инклюзивного образования фондом «В твою пользу», обсудили особенности управления некоммерческими проектами с представителями фонда «Ак барс созидание».

Казань не первый город в стажировочном списке московских НКО в этом году. Ранее с подобным визитом они побывали в Вологодской области.