В Татарстане выпущен свод правил для борьбы с заражением людей птичьим гриппом

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Специалисты Роспотребнадзора выпустили свод правил для предупреждения возможного инфицирования людей птичьим гриппом, всплеск которого наблюдается в России с мая 2018 года. В настоящий момент эпидемией охвачены семь районов Татарстана (в Апастовском, Кайбицком, Тетюшском, Буинском, Камско-Устьинском, Дрожжановском и Верхнеуслонском районах объявлен карантин), случаев заражения людей пока не зарегистрировано, подчеркнули в надзорном органе.

«Фактические данные о том, что вирусы птичьего или другого зоонозного гриппа могут передаваться людям через надлежащим образом приготовленные продукты питания, отсутствуют. Инфицирование людей может происходить исключительно при прямом контакте с инфицированными живой или мертвой птицами, однако не приводит к передаче этих вирусов от человека к человеку. Инфицирование людей птичьим и другим зоонозным гриппом может вызывать болезнь — от легкого конъюнктивита до тяжелой пневмонии», – подчеркивают специалисты.

Специалисты утверждают, что для профилактики передачи человеку гриппа птиц необходимо соблюдать несколько правил. Подвергать тепловой обработке не ниже 70 градусов продукты, содержащие мясо птицы, тщательно обрабатывать поверхность куриных яиц перед употреблением (промывать их с моющими средствами или раствором соды под горячей водой), хранить мясо птицы отдельно от других продуктов, не покупать мясо птицы в несанкционированных местах торговли.

С подробным сводом правил можно ознакомиться по ссылке.