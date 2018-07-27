В Татарстане уже 31 район присоединился к уборочной кампании

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). В Татарстане уборка урожая зерновых культур ведется уже в 31 районе. Аграрии республики убирают озимую рожь, озимую пшеницу и ячмень, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Согласно данным на 27 июля, в регионе обмолочены почти 28 тыс. га, что равняется 1,9 процента от прогнозной площади. Собраны 90,6 тыс. т зерна, при этом средняя урожайность зерновых по республике составляет 32,3 ц/га.

За сутки в Татарстане зерновые обмолочены на 13,7 тыс. га. Наибольшие площади убрали крестьяне Заинского (1,4 тыс. га), Сармановского (1,3 тыс. га) и Алексеевского (свыше 1,1 тыс. га) районов. По урожайности же лидирует опять-таки Заинский район – 41,6 ц/га. От него немного отстают Азнакаевский (40,1 ц/га) и Сармановский (38 ц/га) районы.

Озимая пшеница убрана на площади 26 тыс. 807 га, озимая рожь – 999 га, ячмень – 143 га. Намолот составляет соответственно 87 тыс., 2878 и 481 т зерна при средней урожайности 32,5 ц/га, 28,8 ц/га и 34,3 ц/га.