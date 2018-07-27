Минлесхоз РТ возобновляет слеты школьных лесничеств после восьмилетнего перерыва

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Министерство лесного хозяйства Татарстана возобновляет слеты школьных лесничеств после восьмилетнего перерыва. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

30 июля состоится торжественное открытие II Слета школьных лесничеств республики при участии министра лесного хозяйства РТ Равиля Кузюрова.

Слет будет организован в Лубянском лесотехническом колледже. Среди его участников – 200 школьников из 31 лесничества. Ребят ждут мастер-классы и соревнования. На экскурсии по Лубянскому лесному хозяйству дети познакомятся с такой лесозаготовительной техникой, как харвестер и хорвардер.

В ходе соревнований школьникам предстоит продемонстрировать не только свои знания леса и его обитателей, но и умение работать в команде, ориентироваться в лесу. Кроме того, их ждут задания на преодоление препятствий, тушение пожаров и лесную таксацию (измерение деревьев буссолью, высотомером и полнотомером).

Благодаря поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова победители слета получат ценные призы, необходимые для продолжения обучения лесному делу. Это ноутбуки, планшеты, смартфоны, часы, лесные измерительные приборы.

Проведение слетов призвано помочь школьникам в профориентации и приобретении навыков лесного дела. Организация лесничеств в школах Татарстана способствует экологическому воспитанию детей и подготовке кадров для лесного хозяйства.