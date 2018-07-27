Путин заявил о готовности пригласить Трампа в Москву

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин заявил, что готов пригласить американского коллегу Дональда Трампа в Москву, чтобы провести дальнейшие переговоры. Об этом сообщает RT.

Для переговоров глав двух государств необходимы соответствующие условия, отметил Путин.

«Мы готовы пригласить президента Трампа и в Москву, он имеет, кстати говоря, такое приглашение, я ему об этом говорил. Я готов и в Вашингтон приехать, но, повторяю ещё раз, если там будут созданы соответствующие условия для работы», — сказал российский лидер.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Белом доме назвали дату новой встречи Трампа и Путина.