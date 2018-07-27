Общественная палата РФ запустила онлайн-опрос «Каким должно быть преподавание родного языка?»

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Общественная палата России запустила онлайн-опрос «Каким должно быть преподавание родного языка?» Об этом говорится на сайте ОП РФ.

Отмечается, что ответы на 10 вопросов помогут составить общественное мнение по проблеме преподавания родного языка.

Ранее Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон об изучении родных языков. В документе указано, что закон обеспечивает получение школьного образования на родных языках народов России и государственных языках республик. В качестве родного языка можно будет выбрать русский язык. Отмечается, что выбор будет добровольным и осуществляться на основании заявления родителей учащихся.

Заместитель председателя Комиссии ОП РФ по развитию науки и образования Людмила Дудова пояснила, что особенно активные дискуссии по вопросу преподавания родных языков и литератур велись в течение 2017-2018 года. Это привело к принятию в Госдуме закона об изучении родных языков.

«Мы полагаем, что принятие этого документа должно опираться на анализ мнения самых широких кругов общества, и потому решили спросить мнение тех, кто заинтересован в позитивном и, самое главное, взвешенном подходе к изучению родных языков», — цитирует пресс-служба Дудову.