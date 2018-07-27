Видео: оркестр Сладковского собирает аншлаги на фортепианном фестивале в Ла-Рок-д’Антерон

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). В Сети опубликован видеоролик с выступления Государственного симфонического оркестра Татарстана на 38-м Международном фортепианном фестивале в Ла-Рок-д’Антерон. 26 и 27 июля коллектив под руководством маэстро Александра Сладковского впервые за всю историю ГСО РТ выступает на авторитетнейшем музыкальном форуме во Франции.

Международный музыкальный фестиваль Ла-Рок-д’Антерон является одним из самых престижных музыкальных фестивалей во всем мире, а Парк замка де Флоранс, в котором проходят концерты фестиваля, привлекает как международных исполнителей, так и юных музыкантов. Первый концерт прошел при аншлаге, публика не отпускала маэстро и была в полном восторге, сообщили в пресс-службе оркестра.

В программе концерта 26 июля прозвучали Третий концерт Сергея Рахманинова для фортепиано с оркестром и Пятая симфония Петра Чайковского. Солисткой вечера выступила Юлианна Авдеева.

Сегодня вечером, 27 июля, гости фестиваля услышат Второй и Третий концерты Сергея Прокофьева, а также Четвертую симфонию Чайковского. Оркестр разделит сцену с пианистами Юрием Фавориным и Александром Малофеевым.