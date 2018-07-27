(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Жителю Татарстана «светит» срок за разжигание межнациональной ненависти, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Как удалось выяснить следствию, 59-летний мужчина размещал на своей странице в соцсети «сомнительные» картинки и тексы с явно расистским содержанием.

В отношении нарушителя было заведено уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Расследование дела продолжается.