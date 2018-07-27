ФАС предложила предустанавливать в смартфоны российские приложения

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Производителей гаджетов могут обязать предустанавливать на них российские программное обеспечение. «Дорожную карту» с предложение внесла в Правительство Федеральная антимонопольная служба (ФАС), пишет «Коммерсантъ».

ФАС также предлагает дать пользователем возможность удалять предустановленные приложения: почту, аудиоплеер и браузер. Отмечается, что это стало ответом на жалобы граждан.

Законопроектом также займутся Роспотребнадзор и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Поправки в проект должны быть готовы к апрелю следующего года.