Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25 процента годовых

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Банк России не стал снижать ключевую ставку, оставив ее на уровне 7,25 процента, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Регулятор продолжает занимать выжидательную позицию в денежно-кредитной политике.

Хотя годовая инфляция остается ниже целевого показателя, формируется тенденция ее возвращения к 4 процентам, отметили в Банке России. В июне годовая инфляция составила 2,3 процента, в июле она ожидается в интервале 2,5 – 2,6 процента.

«Баланс рисков смещен в сторону проинфляционных рисков. Сохраняется неопределенность относительно степени влияния налоговых мер на инфляционные ожидания, а также неопределенность развития внешних условий», – констатируют в ЦБ.

Переход к нейтральной денежно-кредитной политике Банк России считает «наиболее вероятным» в 2019 году.